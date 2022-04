Guillaume DESROSIERS

Enseignant, je vis et travaille en Ile-De-France.

Je suis vice-président de l'association "Yel'Kayé - Avenir Solidaire", après en avoir été président entre novembre 2008 et novembre 2012.

Je suis membre du Conseil d'Administration de l'association Intercordia (Formation et suivi de volontaires en coopération et développement dans une optique de formation à la paix et d'interculturalité) depuis 2008.



Mes compétences :

Co-developpement

Codeveloppement

Développement durable

Education

géographie

Histoire