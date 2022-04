Guillaume DESSAINTJEAN

Bonjour,



Je travaille actuellement en tant qu'Ingénieur Qualité Fournisseur au sein de la division froid et climatisation du groupe Danfoss. Nous réalisons plus de 80% de notre chiffre d'affaire a l'export tout en collaborant avec des fournisseurs de divers continents et cultures.



Mes missions sont tournées vers l'amélioration et de developpement des fournisseurs. Je considère que ces derniers sont des acteurs clés pour l'atteinte de la performance d'une entreprise.

Un fournisseur doit être une force que l'on doit developper et entretenir. C'est la que reside le coeur de mon métier.



Nous apprenons toujours de nos echanges avec l'exterieur.



Mes compétences :

8D

Qualité

Amélioration continue

6 Sigma

Audit

AMDEC

SPC

Lean Manufacturing

PPAP