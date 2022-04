Guillaume DESSINGER

Enseignant en Activités Physiques Adaptées, collaborateur du Centre d'Orientation Sociale. Evaluation et mise en place de méthodes de réadaptation à l'effort, de renforcement musculaire, de travail de l'équilibre, et d'accès à des stratégies cognitives et physiques d'autonomie pour des patients adressées par les secteurs d'orthopédie, traumatologie ou neurologie.



Enseignant en Activités Physiques Adaptées, association Activ'Santé. Evaluation de la qualité de vie, de la condition physique. Education thérapeutique du patient. Accompagnement de personnes atteintes de pathologies chroniques, dans la reprise d'une activité physique régulière individuelle autonome et/ou dans un club sportif .



Président délégué à la zone Est de la Société Française des Professionnels en Activités Physiques Adaptées (Alsace, Lorraine, Champagne-Ardenne). Membre du comité de pilotage.



Mes compétences :

Gestion de projets

Management d'équipe

Evaluation de la condition physique

Manager

Enseignant