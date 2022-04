Guillaume DEVAMBEZ

Passionné des nouvelles technologies et plus particulièrement des systèmes de télécommunications, j’ai eu l’occasion de les étudier tout au long de mon cursus d'ingénieur et de les côtoyer pendant mes premières expériences professionnelles.



Ne laissant rien au hasard, j’ai l’envie et l’ambition d’approfondir mes connaissances dans ce domaine.



Je prête également une attention particulière à l’actualité, privilégiant les télécoms, ce qui m’a amené à me positionner proche de ce marché tout en comptant sur une technicité forte pour mieux l’appréhender.



Mes compétences :

Télécommunications

Réseaux

Gestion de projet

Affaires

Acoustique

Fibre optique

DWDM

Transmission optique

Satellite