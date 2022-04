Tout juste diplômé d'un bac pro mécanique, je souhaite intégrer un cursus de formation au Centre d'Etudes Supérieures de Châteauroux pour un BTS SIO (option SLAM). Je suis candidat pour un contrat d'apprentissage de deux ans dans une entreprise de la région Centre.

Mes passions sont l'informatique et l'automobile !

Prêt à mobiliser toute mon énergie et mes compétences pour réussir dans le monde du développement informatique. C'est dans cet univers que je me projette professionnellement, et pourquoi pas allier l'automobile et intégrer une entreprise de ce secteur ?

Ma formation initiale m'a permis de faire de nombreux stages en entreprises (Maublanc SA, Aubert Ets, Dalauto) j'ai déjà une expérience significative du monde de l'entreprise et de ces exigences.

Jeune encore, motivé, et prêt à apprendre, je suis disponible pour un entretien, la rentrée est prévue fin septembre ... N'hésitez pas guillaume.devillieres@gmail.com



Mes compétences :

Informatique

Programmation informatique

Développement informatique

Mécanique

Internet