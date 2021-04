Severine POLLET

Après une expérience de + de 12 ans en grande distribution, j'ai souhaité évoluer vers un poste de commercial.

En juin 2016 j'ai obtenu mon diplôme d'attaché commercial (niveau bac + 2) et j'ai ensuite intégré un poste de commercial en agence d'intérim pendant 1an poste dans lequel jai acquis une certaine expérience commerciale mais également dans le recrutement et la partie RH.

J'ai ensuite travaillé 2 ans en tant quagent administratif en communauté de communes ou je gérai le service des déchets ménagers avec toute la partie facturation et recouvrement.

Mais depuis des années le secteur de l'immobilier m'attirait alors j'ai décidé de tout mettre en œuvre pour exercer dans ce domaine.

J'exerce donc aujourd'hui sur un poste de conseillère commerciale en agence pour un bailleur social.

Je suis dynamique, autonome et rigoureuse, facilité d'adaptation, envie d'évolution ....

Mes compétences :

Mise en rayon

accueil des clients et des représentants

Implantation Commerciale

Transmission et réception des commandes

Autonomie professionnelle

mise en avant des produits

Prospection

Négociation

Prise d'initiatives

Fidélisation client

Accueil des clients

Prospection de clients