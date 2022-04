Guillaume DEWAELE

Mon parcours m'a conduit du développement analytique (mise au point de méthode chromatographique et autres) vers la synthèse organique.

Suite à un poste de 6 mois au États-Unis, j'ai rejoint une équipe de maintenance de procédé industriels (gestion de troubleshooting; optimisation de procédé industriels).

Après avoir effectué un remplacement (2 ans) dans l'équipe d'industrialisation des procédés, j'ai rejoint l'équipe de R&D synthèse organique.

Mes précédentes expériences m'ont permis de rejoindre ensuite l'équipe d'industrialisation de la R&D (chiffrage de procédés, pilotage des procédés cGMP). Suite à une réorganisation, et afin de parfaire mes compétences sur l'ensemble d'un process industriels, j'ai rejoint l'équipe de sécurité des procédés et pris en charge la gestion d'un atelier "macrolab" cGMP (deux unités réactionnelles (15 et 30 litres) et un filtre sécheur).

Fort de l'ensemble de ces expériences, je souhaiterai aujourd'hui me rapprocher de l'industriel.



Mes compétences :

SAP ERP

Microsoft Word

Microsoft Excel

Méthodologie HAZOP

Logiciel de gestion documentaire (Qumas)

Techniques d'analyses chromatographiques (GC, HPLC

Détermination des enthalpies réactionnelles (RC1)

Logiciel de gestion qualité (Trackwise)

Techniques calorimétriques d'analyse (DSC; TGA)