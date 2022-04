Guillaume DHOTEL

Ancien fusilier marin j'ai été affecté au Gfm brest. D'abord au Gir puis a la section nautique. J'ai pu effectuer quelques missions de protection de sites sensibles en nouvelle Calédonie en tant que chef d'équipe, des missions d'accompagnement de bâtiments (EPE) en zone a risque, et des missions de protection de bâtiment a quai comme a Djibouti .

Après avoir quitté l'armée j'ai travaillé dans la sécurité en tant que chef de poste en grande distribution et en protection, accompagnement dans l'événementiel.

Aujourd'hui je voudrais repartir et mettre mes services a contribution de clients ou de sociétés privées.

Je suis titulaire de la Sia, apr, conducteur privé de sécurité, Sso, CSO, Pcasp, HMLRT, TCCC



Mes compétences :

Pilote EFR

Pilote EDOP

PSE1

CSO compagny ship officer

SSO security ship officer

Permis B

CQP APS agent de sécurité

Agent de sécurité événementiel ( vieilles charues,

SIA

APR

Chauffeur privé de sécurité

HMLRT

TCCC

Firearms