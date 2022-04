Guillaume DI MARTINO

Actuellement je mène à bien des projets dans le domaine de l'Ingénierie du Numérique:



- Projets de Dématérialisation, Reconnaissance et Lecture automatique, Workflow, Gestion Électronique de Document (GED), ...

- Projets d'enquête de satisfaction : Chaîne complète (PAO, Editique, eMailing, Enquête en ligne, ...)

- Projets de vote papier, internet, mixte

- Autre projets avec notion de document ou formulaire: Enquête sociale, Carte de fidélité, ...



Je recueille les besoins du client, présente des solutions en avant vente, les traduis en solution technique finale, et suis la réalisation des étapes jusqu'à l'aboutissement du projet ainsi que les ajouts complémentaires au projet initial.



Concernant les solutions techniques misent en place, je sélectionne les outils adaptés en fonction des réponses fournisseur au cahier des charges que j'ai rédigé ou en fonction des outils déjà disponible au sein d'IRIS France.



Mes compétences :

Sports et loisirs

Gestion de projets

Management

Internet

2.0

Rédaction de compte rendus techniques

Technico commercial

Rédaction de spécifications

Rédaction de cahier des charges

Communication

Technicien informatique

Compte rendu réunion

Gestion de projet

Dématérialisation