Guillaume DIAZ

Responsable du développement Commercial, Traitement des eaux Industrielles, sur la région Rhône-Alpes, j'élabore et propose des solutions pour nos partenaires et futurs clients.

Ma capacité d'innovation vient essentiellement de la qualité de nos produits de traitements des eaux...je cherche à valoriser ces derniers, de leurs conceptions à leurs installations.

Présent dans le milieu industriel (Heavy/Light), avec des équipements à haut rendement du traitement des eaux ( faible consommation énergétique et régénérants, encombrement réduit, GTC/GTB...), je travaille à l'amélioration des procédés.







Mes compétences :

Vente

Account management

Innovation

Dynamisme

Conception 3D