Je suis un technicien passionné par l'aéronautique, les télécommunications ainsi que les systèmes de réseaux informatiques.



J'aime à me former et à découvrir de nouvelles technologies.



Le travail dans la bonne humeur ainsi que le partage des connaissances est pour moi une priorité à un travail de qualité.



Mes compétences :

Aviation

Electronique

Hyperfréquences

Informatique

Radar

Telecom