Mon diplôme d'ingénieur en poche, j'ai choisi de me spécialiser en gestion de la supply chain. J'ai donc suivi une formation au CNAM (Conservatoire National des Arts et Métiers) à Paris.

Je travaille maintenant dans une industrie sarthoise, Lacmé, qui fabrique différents produits dont des clôtures électriques. En tant que responsable de projets logistiques, j'ai été chargée de mettre en place un nouveau processus pour mieux prévoir nos ventes, à l'aide d'un outil qui est maintenant en phase de déploiement. Je suis également en charge d'un deuxième gros projet : la mise en place d'un WMS pour faciliter la gestion de notre entrepôt.



