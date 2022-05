Paul DOUBLET

Ingénieur en génie mécanique avec 5 ans d'expériences (INSA de Rennes diplômé en 2010), avec mention Ingénieur d'affaire (ESC de Rennes). Profil international avec Anglais courant, Allemand négociation et niveau débutant en Coréen et en Chinois, suite à plusieurs séjours.



- 4 expériences professionnelles significatives en conception, industrialisation et management projet

- Plusieurs expériences à l'étranger à la fois conception et négociation

- 4 ans d'expérience comme cofondateur de la start-up ISOCYCLE... sur un panel de missions très diversifiées et riches

- en poste chez VALEO, PEL branch medium power, CAD Designer



Fort esprit d'équipe, rigoureux, polyvalent, à l'écoute et réactif.



Particulièrement attentif à des opportunités en Corée du Sud.



Mes compétences :

Design

Management

Bicycle market know-how

Protoypage

Assurance qualité

Conception mécanique

Industrialisation