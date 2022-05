Après un BTS "Négociation Relation Clients", j'ai poursuivis une formation de 460 heures en gestion globale de projet d'entreprise, conduite par l'IUT de Gestion de La Roche sur Yon et la Chambre de Métiers de la Vendée. Cela renforce mes compétences dans toutes les fonctions de l'entreprises, et notamment les fonctions commerciales, financières, organisationnelles et managériales.



Je peux faire valoir 2 expériences réussies en qualité de gestionnaire de petits centres de profit.



Mon projet professionnel est clairement arrêté : je désire à nouveau intégrer une responsabilité d'un centre de profit, idéalement une unité commerciale de vente aux particuliers (sans exclusivité toutefois). Outre mes expériences, mes formations passées et en cours, ma personnalité est en cohérence totale avec ce projet. Je suis calme, déterminé, enthousiaste, fort d'une capacité étonnante à me mobiliser pour atteindre des objectifs, ambitieux.



Je suis de plus mobile et répondrai à toute demande de renseignements complémentaires.



Paul DOUBLET



Mes compétences :

Informatique

Vendeur

Autonome et responsable