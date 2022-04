Jonathan MARTINI

Mes 8 années d'expérience m’ont permis d’acquérir une double compétence :

la responsabilité QCD et l’expertise en tant qu’ingénieur système complexe.

Je comptabilise 4 années dans la coordination technique transverse :

► S’interfacer entre les clients, les équipes R&D et les sous-traitants ;

► Définir les données d'entrée du projet ;

► Planifier les jalons contractuels avec les niveaux de maturité des livrables attendus ;

► Suivre les équipes R&D et gérer les risques et opportunités ;

► Gérer les incidents.

Et également 4 années dans l'ingénierie système au sein des différentes phases du cycle en V :

► Capter l’expression du besoin client ;

► Décliner le besoin en exigence métier en électronique, mécanique et logiciel ;

► Prototyper les solutions ;

► Rédiger les procédures de test fonctionnel et de qualification ;

► Monter les Dossiers de Justification de Définition afin de satisfaire les besoins client.



Mes compétences :

C

Gestion de projet

Electronique

Visual Basic

Ingénierie système