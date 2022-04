Guillaume DOMINGUEZ

Depuis plus de 10 ans au contact de l’Industrie, je suis passé du consulting sur des solutions répondant aux exigences des entreprises industrielles à la vente de ces mêmes solutions.



Au travers de l’ERP, je suis au contact du client et au plus proche de ses préoccupation quotidiennes de performances, d’optimisation et de valorisation.



Ma double compétence technique produit/métiers et commerciale me permet de légitimer les solutions proposées.



Editeur de progiciels métiers depuis plus de 25 ans, équipant près de 1 300 clients pour plus de 20 000 utilisateurs, AKANEA Développement propose des solutions de gestion pour les entreprises de la supply-chain et de la filière agroalimentaire (de la TPE à la grande entreprise) sur les marchés professionnels :



- de l’agroalimentaire, négoce, transformation et stockage de produits alimentaires, multi-filières, en particulier fruits et légumes, produits carnés et produits de la mer ;



- du transport de marchandises national et international tant pour les transporteurs que les chargeurs : organisateurs de transport, commissionnaires, transitaires, messagers, groupeurs, expressistes, industriels...



- de la douane, déclarants en douane chez un transitaire ou encore professionnels chargeurs ayant intégré la gestion des procédures douanières.



- de la logistique en compte propre ou pour le compte d’autrui : transporteurs, entreposeurs, logisticiens, industriels.



Mes compétences :

GPAO

Gestion de projet

ERP

Contrôle de gestion

Clipper

Gestion des stocks

Gestion de la relation client

Base de données

Business Intelligence

Windev

Business Objects

Gestion de production

Systèmes d'information : ERP Clipper