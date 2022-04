Guillaume DOSNON

Fort de plus de 15 ans d’expérience dans le marketing et le développement des entreprises , de PME et de jeunes entreprises innovantes, j’ai acquis une expertise stratégique et opérationnelle pour mettre en place et piloter des plans d’actions qui accélèrent les activités, optimisent les budgets, développent le numérique, le tout au service des performances de la société.



Mes compétences :

Développement commercial

Communication visuelle

Stratégie de communication

Marketing opérationnel

Marketing stratégique