Guillaume Doucerè THÉRAPEUTE CLAIRVOYANT

Psychologue clinicien de formation, clairvoyant et magnétiseur,

je vous accompagne afin de vous délester des poids et blocages

psychologiques et physiques liés à votre histoire.



Avoir un regard différent sur nous-même et sur notre monde

pour vivre notre expérience de Vie avec légèreté et souplesse.



Accueillir les messages qui nous sont destinés

pour nous permettre de cheminer plus en conscience,

d'être à l'écoute de nous-même, de notre corps et de notre Soi.



Utiliser des outils adaptés pour retrouver autonomie et responsabilité,

déployer notre potentiel, notre lumière intérieure

et ainsi laisser la Vie se manifester.



Rencontres individuelles en cabinet, par téléphone et par skype - Ateliers - Conférences



Plus d'infos sur: http://www.etreenpresence.com/



Je propose également des massages tantriques pour hommes, plus d'infos sur :

http://massagetantrique44.com/



Mes compétences :

Coaching

Conseil

Conseil en entreprise

méditation

Medium

Psychologie

Psychologue

Soin