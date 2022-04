Green Course, société de coursiers à vélo, vous propose la livraison de plis et colis pour le compte de professionnels et de particuliers au moyen de vélos dont un biporteur avec caisse.



Mes compétences :

Livraison écologique

Logistique

Communication

Conseil

Création d'entreprise

Demarche commerciale

Développement durable

Démarche projet et qualité organisationnel et

Gestion relation client