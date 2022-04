Guillaume DOUSSEAUX

Plein de vie, j'adore le contact.

Après mes débuts en tant que primeur sur les marchés,

ma suite dans la grande distribution du sport chez Decathlon, je me suis orienté dans l'automobile sur le référencement et la vente de pièces détachées automobile auprès des professionnels.

D'un très bon relationnel, j'adore échanger, travailler en équipe.

J'aime apporter mon aide aux clients et voir leur satisfaction.

Le service client est pour moi, l'un des éléments le plus important d'une société.

contactez moi pour de plus amples informations.



Mes compétences :

Vente direct

Fidélisation client

Aisance relationelle

Gestion de la relation client