Guillaume DRAPPIER

Après un cursus universitaire de 2 ans (Deug AES) et une formation en alternance dans le management de la qualité (CESI Normandie et IEQT d'Evreux), j'ai intégré fin 2004 le service client Masternaut (chargé de clientèle) avant d'évoluer vers un poste de Manager (service de 15 personnes) avec en parallèle la gestion des clients "pilotes".



En 2010, j'ai intégré l'équipe Avant-Vente au sein du service commercial Masternaut France.



Mes missions consistaient à apporter un support technique aux commerciaux (en clientèle / à distance), à analyser les besoins clients et à gérer les projets Avant-Vente.

Je travaillais également sur les réponses techniques aux appels d'offre et je préparais et participais tous les ans à de grands salons professionnels (SITL / Pollutec).



En juin 2012, j'ai débuté un nouveau projet avec Transwide (filiale du groupe Wolters Kluwer) en tant que responsable avant-vente / implémentation des solutions pour la gestion des transports.

Transwide propose aujourd'hui les solutions suivantes :



- Les bourses de Fret Nolis et Téléroute

- Un TMS chargeur (avec une solution d'optimisation des plan de transport)

- Un TMS Transporteur (TAS)



Mes différentes expériences m'ont donc permis de développer des compétences dans les domaines suivants :



- Le Management de la Qualité

- L'audit Interne

- L'analyse du besoin client

- La gestion et le suivi de projet

- La gestion et le suivi clientèle

- Le management d'une équipe (management situationnel)

- L'accompagnement commercial

- La rédaction de réponse aux appels d'offres



Mes compétences :

Gestion de projets

Management d'équipe

Relation clients

Avant vente

Audit interne

Analyse du besoin client

Word

Excel

Powerpoint

Outlook

Sketchup

Environnement Windows

FMS

TMS

VBA niveau 1