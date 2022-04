Guillaume DRIVIERRE

Je suis rigoureux, créatif et fédérateur.



Très familier à l'univers de la production audiovisuelle, j'ai évolué dans l'événementiel et le journalisme culturel.

Les multiples expériences professionnelles que j'ai accumulées en France et au Canada m'ont permis d'étendre mes qualités rédactionnelles et d'apprécier différents horizons de système de production, de gestion et de méthode de travail.



Curieux, social et ouvert d'esprit, je sais m'adapter et m'intégrer très vite à l'environnement dans lequel j'évolue grâce à une autonomie et une polyvalence que j'ai appris à développer.



De l’art, je suis plus particulièrement intéressé par la littérature, la musique et le cinéma.



L’écriture permet de traduire le plus justement possible les idées et passions de chacun. La littérature a ce pouvoir unique de nous faire immédiatement embarquer dans un voyage sublimé par les mots de l’auteur que nous distillons pour mieux nous projeter dans son histoire.



Totalement impliqué par la création sonore, la musique est pour moi comme un besoin vital et absolument nécessaire. C’est l’art de transporter l’émotion par des mélodies et des sons qui remplissent le vide d’horizons et de paysages en nous donnant la possibilité d’emprunter ses chemins, tout en bouleversant notre perception d’appréhender et de ressentir le temps.



Concerné par l’art de créer des images, j’aime décrypter et étudier leur langage pour mieux comprendre comment composer et colorer les symboles et les émotions que les images suscitent afin de les rendre aussi pertinentes que percutantes.



Le cinéma est pour moi un modèle d’art complet et total au sens où il synthétise la juste mesure de la parfaite symbiose de l’écriture traduite par des images et des sons qui témoignent et soulèvent à la fois du sens et de l’émotion.



J’aime donner du sens à mon métier, et par ce fait je souhaite participer au soutien de tout ce qui a attrait aux créations qui enrichissent notre culture.





Mes compétences :

Critique d'art

Gestion de projet

Cameraman

Gestion des stocks et approvisionnement

Rédaction

Service client

Communication

Gestion administrative

Vente

Facturation

Programmation musicale

Interviews

Journalisme

Cinéma

Culture

Audiovisuel

Musique

Ressources humaines