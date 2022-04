Guillaume DROUET

Fort d'expériences professionnelles dans différentes technologies (PHP, Java, .NET), je m'affirme aujourd'hui dans l'expertise technique autour des technologies Java EE et front web (HTML5 / Javascript). Je travaille sur ces dernières depuis 5 ans au sein de mon entreprise. Je dispose par ailleurs des certifications suivantes :

- Oracle Certified Profesional, Java SE 6 Programmer

- Oracle Certified Master, Java SE 6 Developer



Ayant participé à des projets dans différentes phases (Lancement, Build, MEP, TMA/Support), je suis aujourd'hui référent technique au sein de mon équipe. J'assure la qualité du delivery, l'amélioration continue du code et le support technique aux développeurs dans mon rôle d'encadrant. Je suis également en charge de la conception technique et de l'architecture logicielle du projet réalisées sur la base des échanges que je garantie avec la MOA.



Mes compétences :

JAVA

J2EE

Maven

Architecture

Glassfish

Oracle