Catherine Langlant

24 ans

Permis B



Courriel : catherine.langlant@orange.fr



Je suis diplômée d'un DUT GEA (Gestion des Entreprises et des Administrations) à Lille 1, d'une Licence 3 et d'un Master Sciences de Gestion, option Finance-Comptabilité à l'IAE de Lille. Ces 5 années ont été effectuées en cursus alternance. J'ai donc travaillé 2 ans chez Leroy Merlin au sein du Service Administration Du Personnel, puis 3 ans chez Décathlon dans le CSP Comptable Production International, dans lequel j'ai tenu la comptabilité d'un bureau de production roumain puis d'une usine française.



Depuis septembre 2014, je suis en contrat CDI au sein de ce CSP comptable chez Decathlon. Je tiens la comptabilité et j'analyse les états financiers d'une société de production basée en Italie, appartenant au groupe Décathlon.



Mon projet, à court terme, est de développer des compétences comptables spécifiques au service Trésorerie Groupe. Puis j'aimerais m'orienter vers le service Consolidation Groupe chez Décathlon.



Mes compétences :

Apprentissage rapide

Fiabilité

Rigueur

Dynamique

Esprit d'équipe