Cécile VALENTIN-BROWERS

J'enseigne depuis 1998 la finance d'entreprise, les techniques de traitement de l'information appliquées à la gestion, la comptabilité et le management de la qualité à l'IAE de Lille à des auditeurs de niveaux (L3, Licence Pro, M1, M2) et de parcours (FI, FA , FC) différents.

J'avais auparavant enseigné pendant deux ans en lycée (1ère STT, STS tertiaires) après mon admission en 1996 à l'agrégation externe d'économie-gestion comptable et financière (concours préparé à l'IAE Lille).



Mes compétences :

Enseignement

Finance

Qualité