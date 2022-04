Guillaume DU HALGOUËT

Créé en 1965, SFCMM, vous propose ses services en parachèvement de tubes et plus encore. Equipé depuis une quinzaine d'années en banc de découpe laser (capa d12 à 250mm), et une trentaine d'année en cintrage (capa d6 à 114,3mm), notre savoir faire est à votre disposition. Couplé à notre volume d'achat, ceci nous permet de vous proposer les prix les plus compétitifs du marché. Alors mettez nous à l'épreuve !



Mes compétences :

Prospection commerciale