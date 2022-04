Guillaume DUBIEZ

Diplômé par le Passive House Institute (Germany) en tant que concepteur de maison passive et ingénieur bâtiment du CNAM, je suis actuellement en recherche de poste de Conseiller technique en rénovation et économie d'énergie, contrôle technique, assistance à maîtrise d'ouvrage ou expertise.

Conducteur de travaux pendant 9 ans, je me présente volontiers comme une personne sérieuse, volontaire et franche. Je suis attiré par tout ce qui touche à l'environnement, l'écologie et les économies d'énergie.

Durant sept années au sein d'Eiffage Construction Côte d'Opale et deux ans dans l'entreprise TOMMASINI Construction agence de Lille, j'ai pu découvrir une belle variété de chantiers: logements collectifs, clinique, usine de biométhanisation, réhabilitation de logements collectifs et individuels, hangar de stockage...

Si la gestion financière d'un chantier ne me pose plus de soucis, les choix techniques, les difficultés d'exécution et la satisfaction de bâtir quelque chose de durable et de respectueux de l'environnement sont des points qui m'intéressent beaucoup plus.



Mes compétences :

Excel

Project Planning

Autocad

Word

Powerpoint