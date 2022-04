Guillaume DUBOR

Je suis un cadre commercial riche d'une solide expérience en Marketing. Ayant occupé des postes comme responsable marketing international, chef produit international, ou responsable des ventes EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique), je maîtrise l'ensemble des fonctions liés à la commercialisation de dispositifs médicaux en B to B, ainsi qu'en B to C.

J'ai occupé, ces deux dernières années, un poste de responsable marketing EMEA au sein d'une entreprise leader, ce qui a apporté à mon expérience la dimension stratégique lui manquant alors.



Ayant travaillé pour des PME comme pour des multinationales, de façon autonome ou en équipe, j'atteint mes objectifs par ma rigueur, mon volontarisme et mon sens de la communication.

Mes qualités d'écoute, mon esprit d'analyse et mon leadership m'ont permis de mener à bien des projets de nature complexe.



Je propose désormais mes services à toute entreprise déterminée à investir efficacement dans le marketing, c'est à dire dans l'avenir!



