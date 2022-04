Guillaume DUBREZ

Passionné par l'audiovisuel, j'aime constamment apprendre afin d'optimiser et perfectionner mon domaine d'activité.



Je suis principalement technicien vidéo (post-production et régie finale de diffusion).



Je compose, créer et intègre dans le moteur (Unity et UDK) des sons pour le jeu vidéo. Je suis souvent sur des tournages en tant qu'opérateur son et assure ensuite la post-production son (montage, mixage, report).



Mes compétences :

Mixage audio

Percheman

Dyno K2 GV

Switcher KAHUNA Snell