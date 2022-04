Guillaume DUCHENE

Je travaille dans l’informatique depuis maintenant 7 ans. Passionné par ce secteur, je cherche toujours à acquérir de nouvelles connaissances et suis prêt à relever de nouveaux challenges. Que ce soit dans le graphisme, le développement ou d' autres domaines, ma soif de connaissances n'a pas de limite, tant au niveau personnel que professionnel.



Mes compétences :

SQL

Personal Home Page

HTML

JavaScript

WinDev

Linux

Internet

Inkscape

C++

C Programming Language

Adobe Photoshop

Adobe Acrobat