Quelque soit l espace que l etre humain occupe, maison, appartement, bureau et autres, son developpement harmonieux est et será facilite par la presence et l ajout de verdure.

Donc du toit de Paris au desert du Mexique, ma vie professionelle me permet de planter des graines qui serviront, je l espere, a maintenir notre Terre verdoyante.



Mes compétences :

President Lions club , 52 membres