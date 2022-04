Guillaume DUFOUR

2007 - 2010 : Cursus ingénieur travaux en alternance dans l’entreprise EIFFAGE CONSTRUCTION à Petit Quevilly.



 Conduite de travaux sur le chantier TCE de l’INSA à St Etienne du Rouvray (76). Mission de 10 mois dont 3 mois seul sur un lot en TCE (300 K€).



 Conduite de travaux sur le chantier du Musée National de l’Education à Rouen. Mission de 2 mois en phase de préparation de chantier.



 Stage de 2 mois dans le bureau d’études techniques d’EIFFAGE Construction Haute Normandie (réalisation de notes de calculs en phase d’exécution (Hôpital psychiatrique de Dieppe 76)).



 Stage de 3 mois dans le bureau de méthodes de l’agence EIFFAGE Construction Saint Denis 93 (Définition des méthodes constructives, planification (GO) de deux chantiers en exécution).



 Projet de fin d'étude (6 mois): Conception et mise en place d'un outil informatique permettant la réalisation de bilans carbone d'opération en phase d'études et exécution.

Déploiement au niveau d'autres agences.





De Novembre 2010 à Juin 2012, CDI en tant qu'ingénieur travaux.

 Réalisation d'un complexe scolaire HQE en TCE 16 mois (2 phases construction et démolition) 12000 K€

(Définition des modes opératoires, choix techniques, consultations, encadrement des équipes de GO et ST, gestion du planning, levée de réserves et parfaite achèvement).



Actuellement, CDI en tant qu'ingénieur Etudes et Valorisation de projets Gros oeuvre au sein de la direction technique de Quille Construction.

 Réponse aux appels d'offres, valorisations techniques de projets de la phase commerciale jusqu'au travaux.