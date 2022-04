Guillaume DUFOUR

Titulaire d'une licence professionnelle portant sur les métiers du livre depuis juin 2014, je suis à la recherche d'un emploi en librairie ou en bibliothèque. J'ai en effet eu des expériences dans les deux domaines : en librairie à l'espace culturel Leclerc La Pardieu (63), et dans les bibliothèques de Clermont-Ferrand et Lyon.



Mes goûts pour l'échange et pour les livres expliquent ma motivation pour ces métiers. Je suis consciencieux, responsable, honnête et accueillant. Concernant les bibliothèques, je m'intéresse aux nouveaux services numériques : utilisation des médias sociaux, vidéo à la demande et musique en ligne.



Dans mes temps libres, je suis passionné de littérature contemporaine et d'écriture : j'ai remporté à ce jour 3 prix lors de concours de nouvelles. De nature sportive, j'ai gardé un goût prononcé pour les sports d'équipe et les randonnées.





Mes compétences :

Rédaction

Informatique

Recherche documentaire

Pédagogie

Rédaction web

Travail en équipe

Accueil physique et téléphonique

Réseaux sociaux

Bibliothéconomie