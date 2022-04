Guillaume DUGLOUD

Jeune diplômé en comptabilité, finance, patrimoine avec une spécialisation contrôle de gestion, audit, et passionné par les secteurs de l'environnement, de l'énergie, de la construction et des transports.



A la suite de mon stage de fin d'études d'une durée de 6 mois chez Allianz France à la Défense dans la Direction Process Produits, mon parcours professionnel s'oriente vers le contrôle de gestion central et l'analyse budgétaire.



Je recherche des opportunités professionnelles dans le secteur du contrôle de gestion d'entreprise et serai disponible à compter du mois de septembre.



Si mon profil vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter.



Mes compétences :

Suite Microsoft Office

SAP Business Object