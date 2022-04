Guillaume DUJARDIN

Diplômé de l'Université de Technologie de Compiègne, j'ai pu rejoindre l'équipe d'Effigénie et exerce le rôle d'ingénieur-développeur pour les projets C++ de la boite.



Créé en 2011, effiPilot est un éditeur de logiciel spécialiste au sein d’un écosystème de parties prenantes du bâtiment et de l’énergie (outil au service des professionnels). Elle édite le Pilote Automatique de l'Énergie, une solution logicielle 100% Cloud et sécurisée réduit les consommations énergétiques des bâtiments tertiaires, facilite l’exploitation et apporte du confort aux occupants. effiPilot, dont le siège social est basé à Lille au sein d’EuraTechnologies compte une dizaine de salariés.



Mon activité professionnelle m'a permis d'acquérir une solide expérience en développement et conception logicielle.