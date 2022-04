Guillaume DUMÉRY

Je suis actuellement en poste chez Claas Tractor pour m'occuper de différents calculateurs internes.



Mon précédent poste était en prestation pour Zodiac Aerospaces dans le département "Fuel" pour gérer du logiciel bas niveau (en C) suivant la norme DO 178 B.



Avant ça, j'ai développé le logiciel de contrôle des volets (surfaces mobiles permettant d'augmenter la portance des ailes d'un avion) du Falcon 5X de Dassault Aviation en prestation avec Extia.



J'ai effectué mon stage de fin d'études à EADS Innovation Works à Nantes (Technopole EMC2).



J'étais en troisième année de l'ENSEA (Ecole Nationale Supérieure de l'Electronique et de ses Applications) en option Mécatronique et Systèmes Complexes ainsi qu'en Master 2 - Recherche : Electronique des Systèmes Autonomes.



Mes compétences :

RTOS

C

Électronique embarquée

Matlab/Simulink

VHDL

ASIC