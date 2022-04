Guillaume DUMEZ

Depuis 30 ans, la SARL DUMEZ implantée sur le site de TRITH-SAINT- LEGER est la partenaire d' un des plus grands constructeurs de véhicules Français RENAULT.



Assurant une évolution considérable dans différents domaines, elle est équipée d' un atelier de mécanique, carrosserie, et peinture de grandes technologies lui permettant un travail de qualité spécialement conçu pour particulier et professionnel ( véhicule entreprise ou location).



Grâce à son stock important et permanent de pièces détachées, le garage DUMEZ assure un service rapide et efficace, une entreprise à l' écoute de vos besoins.



La SARL DUMEZ vous accueille du lundi au vendredi de 7h à 12h30 et de 13h30 à 19h00

et le samedi de 7h30à 12h30



Une équipe dynamique et disponible assurant votre satisfaction.



Mes compétences :

Dépannage

Station total

Carrosserie

Vente de véhicules neufs

Mécanique ( toutes marques de véhicules)

Vente de véhicules d 'occasion