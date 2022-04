Guillaume DUMONT

Professionnel rompu aux systèmes de management QHSE et à la Gestion de Projets dans les secteurs industriels et de services, au sein d'organisations multiculturelles, multi-sites et internationales.

De formation supérieure associée à une expérience significative de plus de 20 ans.

Maîtrise des outils de management des processus : balanced score-cards, Lean - 6 sigmas ...

Excellent communicant, pragmatique, empathique, force de propositions et moteur dans une logique d'amélioration continue.



Mes compétences :

Lean

Qualité

Business Process Management

Six Sigma

EFQM

Normes Qualité

Management

Accompagnement

Gestion de la qualité

Formation