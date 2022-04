Bonjour,



Après un baccalauréat STL m'ayant permis de découvrir l'univers du laboratoire, j'ai souhaité poursuivre mes études dans la même voie: mon choix s'est alors porté sur un BTS, me permettant de garder un fort contact avec la technique tout en me tournant vers l'outil de demain : les Biotechnologies. Passionné par le domaine de la science, je souhaite exercer un métier impliquant ces biotechnologies, que j’affectionne particulièrement.



Je pense posséder les qualités requises pour un technicien, à savoir des connaissances scientifiques ainsi que de bonnes pratiques de laboratoire, obtenues grâce à une solide formation technique, enrichies par la suite lors de mes expériences professionnelles.



De nature dynamique, je me mets rapidement à l’œuvre et démontre une capacité d'adaptation, un sens de l’autonomie ainsi qu'une importante rigueur, construite sur une forte expérience dans le domaine des expertises judiciaires. Durant cette dernière, j'ai pu assurer des astreintes et ce rapidement après le début de ma formation.



Cordialement,

Guillaume DUPAS



Mes compétences :

Biotechnologies

Biochimie

Biologie cellulaire

Biologie moléculaire

Genemapper

Zone à Atmosphère Contrôlée

Gradient de densité

PCR

Clonage cellulaire

Formulation d'un Drug Product

Bonnes Pratiques de Fabrication

Radioprotection

Essais cliniques

Empreintes génétiques

Extraction ADN

Microbiologie

Azote liquide

Électrophorèse capillaire

Culture cellulaire

Thérapie cellulaire

Prélèvements ADN

RT-PCR