Support et animation de groupes de travail pour des études de résolution de problèmes et études stratégiques. La méthodologie utilisée est basée essentiellement sur les outils et démarches issues de TRIZ (Théorie de Résolution des Problèmes Inventifs).

Formation à la démarche de résolution de problèmes basée sur TRIZ



Mes compétences :

Innovation

TRIZ

Créativité

Résolution de Problèmes