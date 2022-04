Guillaume DUPONT

« Si on veut obtenir quelque chose que l’on n’a jamais eu, il faut tenter quelque chose que l’on n’a jamais fait ». Pericles.

Passionné par les challenges et les problématiques de flux transport, j’ai eu l’opportunité, depuis 15 ans, de travailler sur l’organisation et l’optimisation de schémas de distribution, en France et au Royaume-Uni, avec le management d’équipes pluriculturelles.

Curieux de nature et touche-à-tout, j’aime également « sortir du cadre », et me remettre en cause en élargissant le champ de mes connaissances. C’est dans cet état d’esprit que j’ai étoffé mon expérience avec la gestion de projet, et les problématiques transverses.

Si je ne devais retenir qu’une chose : aucune de nos réussites n’aurait pu se faire sans le jeu collectif et la complémentarité des talents.



Mes compétences :

Transport

Logisitique

Management de projet

Management opérationnel

Gestion du stress

Analyse des Coûts et Comptabilité Analytique

organisation

WMS

gestion de projet

optimisation

gestion

force de proposition

TMS

management

supply chain