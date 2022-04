Guillaume DUPONT

15 ans d' expérience dans le secteur de la Mode Wholesale , Sportswear (G.S.S) et chaussures de marques.

A présent, je recherche un nouveau challenge à relever dans le secteur de la Mode, la maroquinerie, la déco.- & l'ameublement, mais aussi dans le Sport (marques sportswear et market sportif) et la Santé (diététique, cosmétique, esthétique) .

Etre force de proposition , développer un réseau Distributeur , de revendeurs, en conformité avec l'image de la marque.



Mes compétences :

Vente

Luxe

Microsoft Word

Microsoft Excel

Merchandising

Own Label

eCommerce