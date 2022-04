Bonjour à vous qui vous attardez sur ces quelques lignes...



Mon Rôle au sein de l'UFF (Union Financière de France) est d'optimiser les actifs de mes clients.

De leur faire gagner ou économiser de l'argent de façon durable et sécuritaire.



Que ce soit par le biais de conseils, de placements, de prévoyance, d'optimisation fiscale...

Qu'il s'agisse d'épargne, de fiscalité, de succession, de donation, de retraite...



Le But pour moi est le Bon Conseil, que mes Clients et Prospects soient bien conseillés par un Audit personnalisé afin de proposer la meilleure solution car chaque cas est différent.



Tout le Monde est concerné par le faite d'optimiser ses placements, d'épargner, d'assurer la protection de sa famille, de ses enfants...

C'est la raison pour laquelle je me propose de vous rencontrer afin de faire du Business croisé, car dans ce réseau Viadéo, nous pouvons Tous nous apporter les uns aux autres.



Il y a sûrement un de mes contacts qui vous intéresse et je peux certainement vous apporter un bon conseil, tout comme votre profil peut-être intéressant. Nous nous enrichissons du contact humain des autres, c'est ma Philosophie.



Je reste bien entendu à votre écoute,



Benoit RIQUET

06 61 78 55 45

benoit.riquet@hotmail.fr

benoit_riquet@uff.net

http://www.uff.net



Très Bonne journée à vous & à très vite.



Mes compétences :

Marketing

Relations Publiques

Communication

Organisation

Golf

Sport

Finance

Photographie

Audit

PC Hardware

Customer Relationship Management

CSP

Apple Mac

Adobe Photoshop