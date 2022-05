Thierry SABATHIÉ

Bonjour à tous,



La société DUSHOW Bordeaux (Ateliers Lumière) est installée à Bordeaux depuis 1982. Nous sommes spécialisés dans la sonorisation, l'éclairage, l’image, la structure scénique et la distribution électrique.



Nous intervenons dans le domaine de la location, la prestation ainsi que dans la vente et l’équipement de salles de spectacle ou autres lieux, et bien évidemment nous assurons le service après-vente. Nous mettons à votre service des moyens de hautes technologies pour que vos manifestations soient à votre image, sans contraintes, ni limites...



N'hésitez pas à me contacter.



à bientôt.



Thierry



Mes compétences :

Location

Son

Events

Spectacle

Vente