Guillaume DUPONT-FLOUX

- Élaboration et analyse des abonnements de charges (En charge de la plus grosse volumétrie)

- Analyse détaillée et alerte sur les soldes badges : Solide expérience sur ce point, amélioration des process, automatisation d'extraction de données, analyse de grands comptes et de dossiers sensibles

- Acteur majeur des opérations de clôtures mensuelles et annuelles, gain de temps et de qualité de travail grâce à une maîtrise d'Excel

- Actuellement sur le secteur de la santé et du médico-social ainsi que de la cafétéria en hôpitaux, je participe aussi très régulièrement à l’analyse des comptes de l’événementiel et des sites des grandes sociétés

- Respect des processus internes, et aide à l'élaboration de nouveaux processus pour le service

- Très bon niveau d'anglais écris. Bon niveau d'anglais oral

- Facilité à l'informatique en général et maîtrise d'Excel (Pivot Table, Data Crunching, Power Pivot, Power BI, Macro VBA)

- Facilité d'adaptation à échanger avec divers interlocuteurs

- Très bon niveau d'orthographe et présentation soignée des tableaux, tant sur la police d'écriture que sur la mise en forme