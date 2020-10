Véronique VERGNON

Forte de mon expérience de secrétaire, je suis l' interface permanente entre la Hiérarchie, les Personnels et les différents Publics dans quelque domaine que ce soit de mon parcours professionnel, je sais parfaitement gérer mon temps de travail en fonction des diverses tâches qui m'incombent et répondre aux attentes de mes employeurs.

Je maîtrise parfaitement la bureautique, word, excel, outlook. Ainsi que divers logiciels BTP HA, multidevis, utilisés dans le BTP. En tant que Secrétaire d'un Centre de Formation d'Apprentis Education Nationale, j'utilise avec aisance YMAG (Logiciels de gestion et plannings pour les CFA, l'Alternance, les Centres de Formation Continue, les organismes de formation). Je connais la législation en matière d'apprentissage. J'effectue aisément le suivi administratif, pédagogique des formations individuelles.





Mes compétences :

Microsoft Office

WordStar

Sage Accounting Software

SAP

PC Hardware

Microsoft Word

Microsoft Visio

Microsoft Excel

Maestria

Lotus 1-2-3

Autocad

Aldus Pagemaker