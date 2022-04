Guillaume DUPORT

Diplômé de l'ITECH Lyon en 1999, j'ai débuté ma carrière chez INDETEX SA, une PME roannaise où j'avais en charge la conception de mailles fonctionnelles innovantes (accumulation ou régulation thermique, protection UV, protection bactérienne...) pour les marchés du sport actif. Ces mailles ont été adoptées à l'époque par de grandes signatures comme QUICKSILVER, SALOMON, DECATHLON ou FUSALP.



Fin 2002, j'ai rejoint l'équipe R&D de la société EUROPROTECT FRANCE pour laquelle j'ai créé, développé et industrialisé toute la gamme de "mailles techniques" pour Equipements de Protections Individuelles (protection feu selon EN531, EN532, EN533, EN469, haute visibilité selon EN471, anti-statiques, arc électrique, confort...). Plusieurs de ces produits sont aujourd'hui utilisés par des brigades de sapeurs-pompiers françaises et européennes, EDF/GDF, par les armées françaises, italiennes...



En juillet 2004, j'ai intégré la direction scientifique de la société GIBAUD (groupe ÖSSUR - leader européen des dispositifs médicaux orthopédiques), où je développe de nouveaux concepts de matériaux fonctionnels (tee-shirts climatisants TECHNICAL WEAR) ou innovants (ceinture médicale LOMBOGIB WORKWEAR avec tissu élastique effet Jean's / ceinture médicale UNDERWEAR avec tissu multinervosité et découpes morpho-adaptables / orthèses en maille 3D amortissante et respirante...). J'assure également le transfert industriel des prototypes vers les sites de productions locaux ou délocalisés. Ma seconde fonction au sein de l'entreprise est la responsabilité de l'industrialisation (méthodes, contrôle qualité...) auprès de la sous-traitance.



