Marié, deux enfants.

J'ai commencé ma vie professionnelle à travers le sport (moniteur, éducateur, animateur) puis je me suis reconverti il y a plus de 10 ans dans le secteur du BTP, réelle vocation découverte tardivement;

Je me suis formé et suis reconnu professionnellement au travers de mon expérience croissante.



Guillaume



Mes compétences :

Conducteur de travaux

Ingénieur travaux

Management

Informatique

Gestion de projet

Génie civil

BTP

Bâtiment