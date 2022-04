Guillaume DUPUY

Actuellement Gérant de ma société que j'ai creer en juillet 2011 à 21 ans.

Bien développer aujourd'hui, je gere une équipe de 5 Personnes.

Nous proposons de la Mécanique et de la carrosserie / peinture Automobile , de la vente de pièces détachées automobile, de la vente de véhicule neuf et occasion, de la location de véhicule tourisme et utilitaire, et nous avons également un service carte grise agréé par la sous prefecture.



Mes compétences :

Relation fournisseurs

Vente B2B

Vente en ligne

Vente à distance

Gestion des stocks et approvisionnement

Vente

Autonomie professionnelle

DARVA

Vente directe

Utilisation de Logiciel DMS automobile

Agrement assurance Carrosserie

Location de voitures

Gestion

Management