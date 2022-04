Guillaume DUPUY

Issu de l’ENISE (Ecole Nationale d’Ingénieur de Saint-Etienne) et titulaire d’un Master II de en partenariat avec l’ENSM-SE (Ecole Nationale Supérieur des Mines de Saint-Etienne) et l' ENISE, je travaille depuis plus de 3 ans au sein de la structure PCI spécialisée dans l'ingénierie du Génie Civil.

En parallèle du poste de gérant de la société PCI que j’occupe depuis sa création en septembre 2008, j’ai successivement occupé les postes d’assistant au maître d’ouvrage, de maître d’œuvre génie civil et de maître d’œuvre TCE.



Ma première mission fût en qualité d’assistant au maître d’ouvrage pour le compte de la société ECOCEM Ltd dans le cadre de la construction d’une usine de production de ciment. Cette première expérience m’a permis d’une part de me familiariser avec tout ce que constitue un chantier sur le plan administratif, technique et relationnel ; d’autre part de développer des capacités de coordination et de management.

Puis, pendant deux ans, j'ai occupé le poste de responsable génie civil pour le compte de la société Alstom Power Plant, respectivement sur les chantier de Rélizane (Algérie) et Flevo (Pays-Bas).

En plus de me familiariser avec l’aspect contractuel de la construction et de développer mes aptitudes en terme de prise de décision, ces expériences m’ont permis de perfectionner les capacités de communication et de coordination que j’avais acquises lors de mon précédent chantier.

Enfin, depuis le mois de juin 2011, j’occupe le poste de maître d’œuvre TCE pour la construction d’un complexe (concession + centre d’entretien) MAN trucks & Bus à Vitrolles. En débutant par la définition des besoins du client et en poursuivant par la réalisation du dossier pour l’obtention du permis de construire, et la réalisation des DCE, cette expérience m’apporte la vision globale du projet qu’il me manquait jusqu’à présent.



Mes compétences :

Conduite de travaux

Construction

Construction management

Energie

gaz

Génie civil

Ingénieur Génie Civil

Maitrise d'oeuvre

Management

Management de projet

Nucléaire

Oil & Gaz

Oil&Gaz

Planification

Synthèse